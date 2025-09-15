PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagnachmittag verursachte ein betrunkener VW-Fahrer im Ortsteil Waldangeloch einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 56-jähriger Mann befuhr kurz nach 13 Uhr mit seinem VW die Brückenstraße. Auf der Gegenfahrspur waren mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand geparkt, weshalb ein entgegenkommender Lastwagenfahrer dazu ansetzte, aus seiner Sicht links an den Fahrzeugen vorbeizufahren und kam dadurch auf die Fahrspur des 56-Jährigen. Eine dem 56-Jährigen nachfolgende Mitsubishi-Fahrerin bemerkte dies und verlangsamte ihre Fahrt. Der 56-Jährige bremste seinen VW jedoch erst kurz vor dem Lastwagen ab und setzte anschließend mit seinem Fahrzeug zurück. Dabei stieß er gegen den nachfolgenden Mitsubishi. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 56-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim hierzu dauern an.

