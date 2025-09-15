Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Verletzte und Sachschaden von rund 26.000 Euro nach Unfall; 19-Jähriger missachtet Rotlicht

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr fuhr ein 55-jähriger Ford-Fahrer mit seiner 17-jährigen Beifahrerin vom Gelände des Verkehrsübungsplatzes in Mannheim heraus und bog an der grünzeigenden Ampel nach links ab, um die Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Heidelberg zu befahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer die Wilhelm-Varnholt-Alle in Fahrtrichtung Mannheim. Im Kreuzungsbereich Wilhelm-Varnholt-Alle / Verkehrsübungsplatz missachtete der junge Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte in der Folge mit dem Ford des 55-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Audi in den Grünstreifen abgewiesen und prallte dort gegen einen Baum. Die Insassen des Fords sowie der 19-Jährige und seine beiden männlichen Mitfahrer wurden leicht verletzt und nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 19-Jährigen.

