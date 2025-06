Polizei Münster

POL-MS: Körperverletzung und Raub am Alten Fischmarkt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Sonntag (08.06., 01:45 Uhr) ist es am Alter Fischmarkt zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 31-Jährigen und zu einem Raub zum Nachteil eines 23-Jährigen durch ein unbekanntes Trio gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den drei Tatverdächtigen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lernten die 31- und 23-jährigen Freunde drei Männer in einer Diskothek kennen. Am Ende des Abends sei das unbekannte Trio dann plötzlich auf den 31-Jährigen losgegangen und habe auf den am dem am Boden Liegenden eingetreten. Der 23-Jährige sei ihm zur Hilfe geeilt, woraufhin einer der Männer ihm das Handy aus der Hand gerissen habe. Anschließend seien die Unbekannten zu Fuß geflüchtet. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer beschreiben das Trio wie folgt: Alle seien circa zwischen 20 und 25 Jahren alt. Einer der Männer sei circa 1,80 Meter groß, habe blondes/ braunes Haar und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er habe außerdem ein Tattoo am linken Unterarm. Ein Zweiter habe braune Haare gehabt und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Der dritte Mann wird als stämmig beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

