Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Audi-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Fahnenmast

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr war ein 20-Jähriger Audi-Fahrer auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Dort stieß er gegen einen Fahnenmast und wurde im Weiteren wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, auf der er schließlich auch zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die vordere linke Seite des Audi vollständig zerstört. Aufgrund der Beschädigungen war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahnenmast wurde aus der Verankerung gerissen und ebenso stark in Mitleidenschaft. Hinweise auf einen Alkohol -oder Drogenkonsum konnten durch die eingesetzten Beamten nicht erlangt werden. Verletzt wurde der 20-Jährige nicht. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Unfallermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell