POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Wohnhaus

Hoher Schaden entstand am frühen Dienstagmorgen bei einem Feuer in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr wurde der Brand in einer Doppelhaushälfte in der Ulmer Straße gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im 1. Obergeschoss aus. Die drei Bewohner, darunter ein 61-Jähriger, eine 62-Jährige und deren 37-jähriger Sohn, wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und brachten sich selbständig in Sicherheit. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik, da sie Rauchgas eingeatmet hatten. Für die Löscharbeiten musste das Dach abgedeckt werden. Gegen 4.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam bei Angehörigen unter. Polizei und Feuerwehr schätzen den vorläufigen Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Feuerwehr aus Biberach war mit 83 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

