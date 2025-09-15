PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einem Lastwagen sind Polizei und Rettungskräfte derzeit auf der A 6 in Höhe Sinsheim, im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ist momentan voll gesperrt.

Nähere Informationen zum Unfallgeschehen und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Es hat sich zwischenzeitlich ein Rückstau von rund sechs Kilometern Länge gebildet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

