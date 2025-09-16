Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendliche entwenden Motorroller - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 05:00 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen Motorroller fahrenderweise in der Hafenstraße fest, welcher mit zwei Jugendlichen ohne Schutzhelm besetzt war. Nachdem die Polizisten die Verfolgung aufgenommen hatten, stellten die beiden jungen Männer den Roller in der Dalbergstraße ab und flüchteten zu Fuß weiter. Während der 15-jährige Fahrer eingeholt und vorläufig festgenommen werden konnte, gelang dem Sozius die Flucht.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - schulterlanges, dunkelbraunes Haar, - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeanshose, - führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller einige Minuten zuvor im Mannheimer Stadtteil Vogelstang in der Straße Auf der Vogelstang kurzgeschlossen und entwendet wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seines Vaters übergeben und der Motorroller konnte wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Während der 15-Jährige sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss, ist die Identität des zweiten Täters noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Personen, die diesbezüglich Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Diebstahl des Motorrollers mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

