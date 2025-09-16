Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/A6: Lkw verliert Plastikteile auf der Autobahn - Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, gegen 13:50 Uhr, verlor ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer von der Ladefläche seines Fahrzeugs mehrere Plastikteile, die auf die Fahrbahn der A 6, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim, in Fahrtrichtung Mannheim fielen. Insgesamt drei Plastikteile verteilten sich über eine Strecke von 2 Kilometern. Ein nachfolgender 54-jähriger Mercedes-Fahrer überfuhr die verlorene Ladung, sodass sich der Unterbodenschutz des Fahrzeugs an einer Ecke löste. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Im Nachgang meldeten sich bei der Polizei weitere Verkehrsteilnehmer, die über die Ladung fuhren. Ob an diesen Fahrzeugen ein Sachschaden entstanden ist, wird derzeit geprüft. Bei der Ladung handelte es sich um Kantenschützer zum Zwecke der Ladungssicherung.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die ebenfalls durch die verlorene Ladung gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell