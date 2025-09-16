Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Zaun geprallt.

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 75-jährige Frau kam am Montagabend im Ortsteil Waldangelloch mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

Die 75-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Skoda auf der Brückenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne. Die Dame kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell