Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto

Mannheim (ots)

Am Montagabend fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg der Mannheimer Innenstadt, touchierte beim Vorbeifahren einen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto.

Der Radfahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Gehweg im Quadrat R 1 in Richtung Q 1 unterwegs. Als er zum Überholen eines 48-jährigen Fußgängers ansetzte, der sich in die gleiche Richtung bewegte, touchierte das Lenkrad den Rücken des Fußgängers. Infolge eines Ausweichmanövers nach links und der vorherigen Kollision mit dem Fußgänger verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz.

Durch die Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

