PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - PM Nr. 2

Sandhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag gegen 16:56 Uhr auf dem Dach einer Garage in der Goethestraße in Sandhausen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und es kam auch nicht zu einem zunächst befürchteten Übegreifen der Flammen auf ein Wohngebäude. Ob zuvor auf dem Garagendach durchgeführte Bauarbeiten ursächlich für den Brandausbruch sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Adrian Rehberger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 17:10

    POL-MA: Sandhausen / RNK - Gebäudebrand - PM Nr. 1

    Sandhausen / RNK (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Goethestraße in Sandhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Garage handeln. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Thomas Schwemmle Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:11

    POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Krei (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle im Erlenbachhof ein. Aus der Lagerhalle entwendeten die Unbekannten 135 Meter Kupfer-Dachrinnen im Wert von über 17.000 Euro. Aufgrund des derzeitigen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:35

    POL-MA: Mannheim: Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto

    Mannheim (ots) - Am Montagabend fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg der Mannheimer Innenstadt, touchierte beim Vorbeifahren einen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto. Der Radfahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Gehweg im Quadrat R 1 in Richtung Q 1 unterwegs. Als er zum Überholen eines 48-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren