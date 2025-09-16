Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - PM Nr. 2

Sandhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag gegen 16:56 Uhr auf dem Dach einer Garage in der Goethestraße in Sandhausen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und es kam auch nicht zu einem zunächst befürchteten Übegreifen der Flammen auf ein Wohngebäude. Ob zuvor auf dem Garagendach durchgeführte Bauarbeiten ursächlich für den Brandausbruch sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell