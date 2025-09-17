Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbruchsversuche und ein vollendeter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in zwei Mehrfamilienhäuser sowohl in der Johann-Jakob-Astor-Straße als auch in der Eichendorffstraße einzubrechen. Aus unbekannten Gründen misslang das Vorhaben, weshalb die Täterschaft in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden an den Türen lässt sich noch nicht beziffern.

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, gelang es jedoch einer Täterschaft, auf bisher unbekannte Art und Weise in die Kellerräumlichkeiten eines Anwesens in der Johann-Jakob-Astor-Straße einzudringen und dort zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu entwenden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, gilt es derzeit zu prüfen. Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06227 / 8419995 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 / 57090, entgegengenommen.

