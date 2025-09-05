Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schulbeginn - aber sicher!

Ratzeburg (ots)

05.09.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Montagmorgen ist es wieder soweit: Die Sommerferien sind vorbei und die Schulzeit beginnt für die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein. Ab dem 10.09.2025 werden sich unter ihnen auch zahlreiche Schulanfänger befinden.

Jeder fängt mal klein an - Rücksichtnahme ist gefragt.

Kinder können oft Geschwindigkeiten und Entfernungen noch schwer einschätzen, aufgrund ihrer Größe den Verkehr schlechter überblicken und werden häufig sehr spät oder gar nicht von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Durch mögliche Ablenkungen auf dem Schulweg kann die Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr zeitweise verloren gehen. Fahren sie daher stets - besonders jedoch in den kommenden Wochen - vorsichtig und erleichtern sie damit den Erstklässlern den Start in ihre Schulzeit.

Hinweise für Eltern:

Bitte bringen Sie ihr Kind nur dann mit dem Auto zur Schule, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Durch sogenannte Eltern-Taxis entsteht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Nahbereich von Schulen, wodurch auch das Unfallrisiko steigen kann. Außerdem können diese die Entwicklung der Kinder zur selbständigen Mobilität verzögern. Sollte es dennoch notwendig sein, Ihr Kind mit dem Auto zu bringen, lassen Sie es an einer geeigneten Stelle in Schulnähe sicher aussteigen. Nutzen Sie eine ggf. verfügbare Hol- und Bringzone. Lassen Sie Ihr Kind immer an der Gehwegseite aussteigen. Sichern Sie Ihr Kind im Auto mit der vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtung. Ein Kindersitz ist bis zum 12. Lebensjahr, insofern die Körpergröße unter 150 cm beträgt, Pflicht und muss an Alter, Körpergröße und Gewicht des Kindes angepasst sein. Auch bei kurzer Fahrstrecke immer anschnallen! Seien Sie Vorbild!

Tipps für den Schulweg zu Fuß:

Üben, üben, üben! Fangen Sie rechtzeitig an, den Schulweg mit Ihrem Kind abzugehen. Besprechen Sie mögliche Gefahrenstellen. Wählen Sie immer den sichersten Weg, nicht den kürzesten! Nutzen Sie Ampeln und Zebrastreifen, Mittelinseln usw und sensibilisieren Sie Ihr Kind dahingehend. Achten Sie beim Überqueren der Straße darauf, dass die Kinder die Straße gut einsehen können. Verdecken Büsche, Bäume oder parkende Autos möglicherweise die Sicht? Schicken Sie ihr Kind rechtzeitig los, denn durch Eile oder Hektik nimmt häufig die Aufmerksamkeit ab und die Unfallgefahr steigt.

Tipps für den Schulweg mit dem Fahrrad:

Prinzipiell sollte der Schulweg erst nach einer absolvierten Radfahrausbildung oder in Begleitung eines Elternteils/Erwachsenen mit dem Rad zurückgelegt werden. Prüfen Sie die Fahrräder Ihrer Kinder regelmäßig auf Verkehrssicherheit. Funktionieren Licht und Bremsen? Sind Reflektoren angebracht? Ihr Kind sollte beim Radfahrern immer einen Helm tragen. An der Schule sollte Ihr Kind das Fahrrad mit einem guten Schloss sichern.

Tipps für den Schulweg mit dem Bus:

Wenn die Entfernung zur Schule zu groß und das Busfahren die Alternative ist, sollte auch dies geübt werden. Gehen Sie mit Ihrem Kind den sichersten Weg zur Haltestelle ab und besprechen, wie man sich dort verhält. Die Kinder sollten immer ausreichen Platz zur Bordsteinkante halte und sich erst in Richtung Bus bewegen, wenn dieser gehalten hat.

Unabhängig davon, wie ihr Kind zur Schule gelangt, gilt: Helle, gute sichtbare Kleidung kann lebensrettend sein! Machen Sie Ihr Kind sichtbar! Nutzen Sie hierfür eine Warnweste, Reflektoren oder ähnliches. Gut sichtbare Bekleidung erleichtert es anderen Verkehrsteilnehmern, die Kinder rechtzeitig wahrzunehmen. Gehen Sie mit gutem Vorbild voran und halten sich an die geltenden Verkehrsregeln.

