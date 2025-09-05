Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-jährigem Peter S.

Ratzeburg (ots)

05.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.09.2025 - Lauenburg

Seit dem 20.07.2025 wurde der 75-jährige Peter S. aus Lauenburg (Elbe) im Kreis Herzogtum Lauenburg vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe.

Der Vermisste wurde heute (05.09.2025) gegen 09:00 Uhr unterhalb der Elbbrücke nahe der Werftstraße in Lauenburg tot aufgefunden.

Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Wir bedanken uns für die Mithilfe aus der Bevölkerung und bitten um Löschung des veröffentlichten Bildmaterials. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.07.2025 wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

