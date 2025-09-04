Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsschild umgefahren

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Reinbek

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

04.09.2025 | Kreis Stormarn | 03./04.09.2025 - Reinbek

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ereignete sich in Reinbek ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher floh und ist derzeit noch unbekannt.

Am 04.09.2025 gegen 06:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer in der Königstraße in Reinbek zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel umgefahren hat. Der Verunfallte floh unerkannt, hinterließ jedoch eine Ölspur, welche bis Neuschönningstedt reichte. Nach Auswertung der Spurenlage geht die Polizei aktuell davon aus, dass der Unfallfahrer die Königstraße aus Richtung Sachsenwaldstraße in Fahrtrichtung Haidkrugchaussee befahren haben müsste.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeireivier Reinbek unter 040/7277070 oder reinbek.pr@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell