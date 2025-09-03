Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Männer begehen Körperverletzung an Bushaltestelle

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.09.2025 - Ratzeburg

Dienstagnachmittag sollen zwei Unbekannte an einer Bushaltestelle auf einen Mann eingeschlagen haben.

Am 02.09.2025 gegen 15:30 Uhr befanden sich mehrere Personen, darunter auch einige Schüler, in der Bushaltestelle "Heinrich-Hertz-Straße" in der Bahnhofsallee in Ratzeburg. Plötzlich sollen zwei junge Tatverdächtige einen Mann geschlagen haben, sodass dieser blutete. Die Schwere der entstandenen Verletzungen ist momentan unbekannt. Anschließend haben sich die beiden unbekannten Männer fußläufig entfernt. Das Schulkind, welches den Sachverhalt später bei der Polizei zur Anzeige brachte, stieg mit einigen anderen Fahrgästen in den nächsten Bus ein. Der verletzte Mann verblieb an der Bushaltestelle und ist derzeit ebenfalls noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall sowie auch den Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ratzeburg unter 04541/8091145 sowie ratzeburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell