PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Männer begehen Körperverletzung an Bushaltestelle
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.09.2025 - Ratzeburg

Dienstagnachmittag sollen zwei Unbekannte an einer Bushaltestelle auf einen Mann eingeschlagen haben.

Am 02.09.2025 gegen 15:30 Uhr befanden sich mehrere Personen, darunter auch einige Schüler, in der Bushaltestelle "Heinrich-Hertz-Straße" in der Bahnhofsallee in Ratzeburg. Plötzlich sollen zwei junge Tatverdächtige einen Mann geschlagen haben, sodass dieser blutete. Die Schwere der entstandenen Verletzungen ist momentan unbekannt. Anschließend haben sich die beiden unbekannten Männer fußläufig entfernt. Das Schulkind, welches den Sachverhalt später bei der Polizei zur Anzeige brachte, stieg mit einigen anderen Fahrgästen in den nächsten Bus ein. Der verletzte Mann verblieb an der Bushaltestelle und ist derzeit ebenfalls noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall sowie auch den Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ratzeburg unter 04541/8091145 sowie ratzeburg.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 15:23

    POL-RZ: VORSICHT - Betrüger am Telefon

    Ratzeburg (ots) - 02. September 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.09.2025 Derzeit kommt es im Bereich Herzogtum Lauenburg vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Aktuell werden der Polizei mehrere sogenannte Schockanrufe gemeldet. Am Telefon meldet sich eine Person, die weint und ihren vermeintlichen Angehörigen mitteilt, dass sie eine Verkehrsunfall verursacht hätte. Anschließend wird Kaution zur Verhinderung ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:39

    POL-RZ: Audi-Fahrer ohne Fahrerlaubnis verunfallt nach Verfolgungsfahrt

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 02.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.08.2025 - Geesthacht/Müssen Freitagabend floh ein einschlägig bekannter Mann vor der Polizei und verunfallte schließlich in der Nähe von Müssen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am 29.08.2025 gegen ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 14:09

    POL-RZ: Erfolgreiche Fahndung / Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch fest

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 01.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 31.08.2025 - Klein Sarau Sonntagabend soll es in Klein Sarau zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Der flüchtige Tatverdächtige wurde durch die Polizei festgenommen. Am 31.08.2025 gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren