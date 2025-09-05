PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

05.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.09.2025 - Mölln

Donnerstagnachmittag ereignete sich in Mölln ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer.

Am 04.09.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Oldenburg (Niedersachsen) mit einem Fahrrad den Grambeker Weg in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor dem Abzweig Hempschört stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte konnten eine drohende Lebensgefahr nicht ausschließen. Der Verunfallte wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

