POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Leichte Verletzungen und 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend verursachte ein 20-jähriger BMW-Fahrer in Rauenberg beim Abbiegen einen Unfall. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

Der junge Mann war gegen 22:00 Uhr auf der Wieslocher Straße in Richtung B 39 unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er an der Einmündung zur Bundesstraße nach links auf diese abbiegen, um in Richtung Mühlhausen zu fahren. Hierbei verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte schließlich in eine rechtsseitige Böschung. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

