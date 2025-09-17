Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn - zwei leichtverletzte Personen

Mannheim (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen im Stadtteil Sandhofen.

Eine 53-jährige Frau war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Mazda auf der Leinenstraße in Richtung Mannheim-Luzenberg unterwegs. In Höhe der Hanfstraße bog sich nach rechts ab, um in die Gaswerkstraße einzubiegen. Beim Überqueren der dortigen Straßenbahngleise übersah sie eine Straßenbahn, die aus Richtung der Straße Am Stich herannahte und stieß mit ihr zusammen. Dabei erlitten der Fahrer der Straßenbahn leichte Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 53-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Fahrgäste der Bahn kamen trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Ampelanlage an besagter Kreuzung aufgrund einer technischen Störung außer Betrieb.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

