Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - eine leichtverletzte Person

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend in Ziegelhausen wurde eine 51-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt.

Die Frau war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Kleinkraftroller auf der Kleingemünder Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Bärenbach-Nord wollte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 40-jährige Suzuki-Fahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine dahinter befindliche 21-jährige Frau konnte ihren Audi nicht mehr rechtzeitig stoppen, fuhr auf den Suzuki hinten auf und schob diesen auf das Kraftrad auf. In der weiteren Folge kollidierte die 51-Jährige noch mit dem Smart einer entgegenkommenden 69-jährigen Frau.

Die Rollerfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und begab sich nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Kleinkraftroller und der Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Während der Unfallstelle Unfallaufnahme musste die Kleingemünder Straße bis ca. 19.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde durch Polizeikräfte örtlich umgeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

