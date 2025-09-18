Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht unter Pedelec-Fahrern - Verursacher flüchtet und kehrt zurück

Heidelberg (ots)

Eine Unfallflucht unter Pedelec-Fahrern im Stadtteil Bahnstadt am Mittwochnachmittag konnte rasch geklärt werden.

Ein zunächst unbekannter Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem e-Mountainbike auf dem Radweg an der Straße Schwetzinger Terrasse unterwegs. In Höhe der Cambridgestraße stieß er zunächst mit einem 40-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen und prallte anschließend frontal gegen eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin mit Kinderanhänger. Durch die Kollision kamen sowohl der Unfallverursacher, als auch die 37-Jährige zu Fall, wonach der Mann flüchtete. Wenige Minuten später kehrte er aber zum Unfallort zurück.

Die Pedelec-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen am Knie, ihr im Anhänger sitzendes Kind wurde am Fuß verletzt. Die 37-Jährige wollte sich mit ihrem Kind selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 40-Jährige sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 30-jährigen Unfallverursachers, auch Anzeichen für Drogenkonsum waren feststellbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Verdacht des Drogenbesitzes.

