POL-MK: Einbrüche - E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots) - An der Bremsheide sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Dort entwendeten sie diverse Tiefkühlprodukte. In derselben Nacht sind Unbekannte an der Bremsheide in einen schwarzen Mercedes CLA 180 eingebrochen. Sie entwendeten zwei Videokameras. Am Hombrucher Weg wurde parkenden schwarzen BMW 116I eingebrochen. Die Täter demontierten das Lenkrad und ...

