POL-FR: Freiburg-Wiehre: Unfallflucht nach Streifvorgang

Freiburg-Wiehre: Am Dienstag, 08.04.2025, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr einen am Straßenrand in der Stephanienstraße abgeparkten schwarzen VW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am geparkten Fahrzeug.

Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 882-3100 zu melden.

