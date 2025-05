Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - E-Scooter gestoheln - Schockanrufe

Iserlohn (ots)

An der Bremsheide sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Dort entwendeten sie diverse Tiefkühlprodukte. In derselben Nacht sind Unbekannte an der Bremsheide in einen schwarzen Mercedes CLA 180 eingebrochen. Sie entwendeten zwei Videokameras. Am Hombrucher Weg wurde parkenden schwarzen BMW 116I eingebrochen. Die Täter demontierten das Lenkrad und stehlen es genauso wie eine Dashcam. Aus der Umkleidekabine eines Vereinsgebäudes an der Seeuferstraße wurde am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei hat das Zemelux Green mit dem Versicherungskennzeichen 783NAI zur Fahndung ausgeschrieben. Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen ein Fenster des ehemaligen Feuerwehrgebäudes Hennen beschädigt und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft. Sie öffneten diverse weitere Fenster und Türen und verschütteten eine Flüssigkeit.

Die falschen Polizeibeamten versuchen weiter, ältere Menschen mit Schockanrufen zu behelligen. Eine 86-jährige Iserlohnerin hatte bereits vor einigen Tagen einen solchen Anruf. Angeblich habe ihre Tochter in Hemer einen Verkehrsunfall verursacht, in dessen Folge eine Radfahrerin verstorben sei. Um die Tochter vor einer Haft zu bewahren, forderten die Betrüger eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro. Während des Telefonats kam jedoch die Enkelin in den Raum. Die erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor diesen Schockanrufen, die zu unüberlegtem Handeln verleiten sollen. Solche Kautionen gibt es in Deutschland gar nicht. Die Polizei fordert auch nicht zu irgendwelchen Geldübergaben in Plastiktüten an dunklen Haushecken auf - auch wenn diese möglicherweise gerade in der Nähe eines Gerichtes liegen. Der einfache Rat lautet: "Auflegen!" Wer danach sicher gehen will, dass nicht doch etwas passiert ist, der kann laut bis 5 zählen - so dass das Telefonat auf jeden Fall beendet wurde - und dann die echte Polizei anrufen unter der 110.

Bewohner eines Hauses Am Mühlenberg bemerkten am Dienstag kurz vor 18 Uhr, wie ein Unbekannter ihre Kellertür aufhebelte. Als der Täter die Zeugen bemerkte, flüchtete er. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Ein ausgelöster Brandmelder alarmierte am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Polizei. Aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Schleddestraße kam leichter Rauch. Der Mieter barg einen in Brand geratenen Umzugskarton aus der Wohnung, der direkt im Sonnenlicht hinter einem Fenster gestanden hatte. An Fenster und Fensterbank konnten schwarze Brandflecken festgestellt werden. (cris)

