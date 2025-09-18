Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - erheblicher Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochvormittag im Ortsteil Rohrhof.

Ein 53-jähriger Mann war kurz nach 11 Uhr mit seinem Peugeot-Transporter auf der Wiesenstraße in Richtung Geierstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Geierstraße nahm er einem von rechts kommenden Nissan-Fahrer die Vorfahrt und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Nissan musste gar abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die beiden beteiligten Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

