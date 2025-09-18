PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Ausparken Auto beschädigt und davongefahren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Almenhof ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in der Mönchwörthstraße stieß der oder die Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes und beschädigte diesen im Frontbereich. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte einfach davon.

Der an dem Mercedes entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

