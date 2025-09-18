Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vermisste Person, Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Die Suche nach dem seit dem 04.08.2025 vermissten 57-jährigen Mann ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6094820).

Der 57-Jährige wurde tot im Waldgebiet in Mannheim-Rheinau aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und Medienvertreter gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell