POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vermisste Person, Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mannheim (ots)
Die Suche nach dem seit dem 04.08.2025 vermissten 57-jährigen Mann ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6094820).
Der 57-Jährige wurde tot im Waldgebiet in Mannheim-Rheinau aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und Medienvertreter gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell