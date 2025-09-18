Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gemeldeter Brand in Unigebäude - PM Nr.1

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem möglichen Brandausbruch in der Universitätsbibliothek im Quadrat A 3 alarmiert. Es befinden sich eine Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, weshalb die Bismarckstraße in Richtung LU nur auf einer Fahrspur befahrbar ist.. Die Feuerwehr sondiert derzeit noch die Lage im Gebäude. Die Bibliothek wurde zur Sicherheit der Anwesenden geräumt. Es wird nachberichtet.

