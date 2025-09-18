PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lackschaden durch spitzen Gegenstand - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag wurde im Stadtteil Bergheim ein ordnungsgemäß geparktes Auto mit einem spitzen Gegenstand von einer bislang unbekannten Täterschaft beschädigt.

Der Besitzer des Autos stellte seinen Mercedes-Benz gegen 11:40 Uhr am linken Fahrbahnrand in der Poststraße ab und stellte nur wenige Minuten später, gegen 11:55 Uhr, bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug fest, dass auf der Beifahrerseite ein etwa zwei Meter langer Lackschaden mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurde.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
