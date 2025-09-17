Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Waldwimmersbach (ots)

Am Dienstag gegen 17:25 Uhr kollidierte eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L532 mit einem vorausfahrenden VW, wodurch die 28-Jährige verletzt wurde. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren von Reichartshausen kommend in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als der 54-jährige VW-Fahrer nach links auf die K4190 abbiegen wollte und abbremste. Die 28-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr in das Heck des VWs. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Eine Fachfirma reinigte im Anschluss die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell