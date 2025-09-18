PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg
BAB 5: Unfall mit vier beteiligten Pkw

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen kam es, gegen 09:30 Uhr, auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor dem Tank- und Rastplatz Hardtwald West, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer, aufgrund stockenden Verkehrs, sein Fahrzeug abbremsen. Der nachfolgende 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Hyundai auf einen Pkw Dacia eines 27-Jährigen aufgeschoben und dieser wiederum auf einen Pkw Mercedes eines 51-Jährigen. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrer leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und der erforderlichen Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, mussten beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Alle Fahrzeuge mussten mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Durch die erforderlichen Sperrmaßnahmen ergab sich ein Rückstau bis zum Kreuz Heidelberg. Die Sperrungen konnten um 14:00 Uhr aufgehoben werden. Danach normalisierte sich der Verkehr wieder. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:42

    POL-MA: Waldwimmersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit einer Verletzten

    Waldwimmersbach (ots) - Am Dienstag gegen 17:25 Uhr kollidierte eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin auf der L532 mit einem vorausfahrenden VW, wodurch die 28-Jährige verletzt wurde. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren von Reichartshausen kommend in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als der 54-jährige VW-Fahrer nach links auf die K4190 abbiegen wollte und abbremste. ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:00

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - eine leichtverletzte Person

    Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend in Ziegelhausen wurde eine 51-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt. Die Frau war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Kleinkraftroller auf der Kleingemünder Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Bärenbach-Nord wollte sie nach links in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren