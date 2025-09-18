Polizeipräsidium Mannheim

Heidelberg

BAB 5: Unfall mit vier beteiligten Pkw

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen kam es, gegen 09:30 Uhr, auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor dem Tank- und Rastplatz Hardtwald West, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer, aufgrund stockenden Verkehrs, sein Fahrzeug abbremsen. Der nachfolgende 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Hyundai auf einen Pkw Dacia eines 27-Jährigen aufgeschoben und dieser wiederum auf einen Pkw Mercedes eines 51-Jährigen. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrer leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme und der erforderlichen Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, mussten beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Alle Fahrzeuge mussten mittels einer Fachfirma abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Durch die erforderlichen Sperrmaßnahmen ergab sich ein Rückstau bis zum Kreuz Heidelberg. Die Sperrungen konnten um 14:00 Uhr aufgehoben werden. Danach normalisierte sich der Verkehr wieder. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

