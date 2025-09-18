PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen geparktes Auto - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag wurde ein in der Friedrichstraße geparktes Auto von Unbekannten beschädigt.

Die Besitzerin hatte den VW am Montagabend gegen 20:00 Uhr in der Friedrichstraße geparkt. Bei der Rückkehr zu dem Fahrzeug fiel auf, dass das Fahrzeug an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der durch die mutwillige Beschädigung entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

