POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrbahn durch Öl verschmutzt
Nußloch (ots)
Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der Sinsheimer Straße zwischen Nußloch und Maisbach eine größere Ölspur auf der Fahrbahn und alarmierte die Polizei. Eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand nicht, weshalb die hinzugezogene Feuerwehr den verunreinigten Fahrbahnbereich absicherte.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell