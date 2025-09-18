Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gemeldeter Brand in Unigebäude - PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem es am Donnerstag gegen 12 Uhr zum Ausbruch eines kleinen Brandes im Gebäude der Universitätsbibliothek kam, konnte das Feuer zwischenzeitlich gänzlich gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch Schweißarbeiten ausgelöst. Die Handwerker unternahmen umgehend selbstständig Löschversuche, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Die alarmierte Feuerwehr musste bei Eintreffen lediglich minimale Nachlöscharbeiten durchführen sowie das Gebäude lüften. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Etwa 100 Personen haben das Gebäude vorsorglich verlassen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es lediglich im geringen Ausmaß.

