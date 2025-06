Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Firmeneinbruch

Menden (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma hat die Polizei heute Morgen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und mit einem Hubschrauber nach einem zweiten Tatverdächtigen gesucht. Heute Morgen kurz vor 1 Uhr löste ein Einbruchalarm auf dem weitläufigen Gelände der Firma an der Balver Straße aus. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes seien zwei Personen auf dem Grundstück unterwegs. Die Polizei umstellte das Gelände. Polizeibeamte entdeckten an der Verbindungsstraße von der Keplerstraße zur Firma einen Tatverdächtigen, der sich im hohen Gras der Wiese versteckte. Er wurde vorläufig festgenommen. Den Polizeibeamten nannte er zwar falsche Personalien. Er konnte jedoch identifiziert werden als 30-jähriger Mendener. Die Polizei zog einen Diensthundeführer und einen Hubschrauber hinzu auf der Suche nach einem zweiten Tatverdächtigen. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls aus Fabrikations- und Lagerräumen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell