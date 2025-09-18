Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß - zwei verletzte Personen

Heidelberg (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Stadtteil Weststadt.

Eine 48-jährige VW-Fahrerin war gegen 8.30 Uhr auf der Römerstraße stadteinwärts unterwegs und missachtete das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zur Sickingenstraße. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Mazda einer 31-jährigen Frau zusammen. Dabei zogen sich beide Autofahrerinnen Verletzungen im Nackenbereich zu und wurden zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt, die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell