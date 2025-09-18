PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos und Wohnhäuser mit Farbe beschmiert - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierte eine noch unbekannte Täterschaft im Umfeld der Langen Rötterstraße mehrere Autos sowie Wohngebäude mit Farbe. Anwohner bemerkten am Donnerstagmorgen, dass mindestens vier Fahrzeuge sowie mehr als 30 Wohnanwesen in der Friedrich-Ebert-Straße, der Langen Rötterstraße, der Soironstraße, der Kussmaulstraße und der Karl-Marthy-Straße mit linksextremistischen Parolen beschmiert waren und verständigten die Polizei. Hinweise auf die Täterschaft liegen noch keine vor. Der entstandene Sachschaden ist enorm, lässt sich aber noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, aber auch weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

