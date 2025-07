Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße schwer verletzt

Am Dienstagmorgen (15. Juli 2025) gegen 7 Uhr meldeten Zeugen einen Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw an der Kreuzung Seyffardtstraße / Gladbacher Straße / Ispelsstraße. Der 60-jährige Motorradfahrer war zuvor auf der Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Hückelsmaystraße unterwegs, als der 30-jährige Autofahrer die Gladbacher stadteinwärts befuhr und links auf die Ispelsstraße abbiegen wollte. Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich bis circa 8 Uhr gesperrt. (121)

