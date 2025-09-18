Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Täter versucht Münzgeld zu entwenden - Weitere Person führt Goldschmuck bei sich - Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag löste ein 33-Jähriger einen Polizeieinsatz aus, als er versuchte, Münzgeld aus einem Boxautomaten zu entwenden.

In den frühen Morgenstunden gegen 00:30 Uhr betraten neben einem 33-Jährigen noch zwei weitere Männer ein Tankstellengelände in der Speyerer Straße. Im weiteren Verlauf schlug der 33-jährige Tatverdächtige gegen das Gehäuse eines Boxautomaten, um schließlich Münzgeld daraus zu entwenden. Das Herausfischen des Münzgeldes misslang ihm jedoch.

Die drei Männer konnten noch vor Ort von den alarmierten Polizeikräften angetroffen werden. Bei der Kontrolle dieser stellte sich heraus, dass eine der Begleitpersonen des 33-Jährigen, ein 47-jähriger Mann, Goldschmuck bei sich führte, der ersten Ermittlungen zufolge aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten stammt. Der Gesamtwert des Schmucks lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausmachen. Die Schmuckgegenstände wurden sichergestellt und sind unter folgendem Link einsehbar: https://ppmannheim.polizei-bw.de/heidelberg-taeter-versucht-muenzgeld-zu-entwenden-weitere-person-fuehrt-goldschmuck-bei-sich-geschaedigtenaufruf/

Der Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zu den Sachverhalten übernommen und bittet Eigentümer, denen die in Rede stehenden Schmuckgegenstände entwendet wurden, sich unter der Telefonnummer 06221 766377 zu melden.

Der 33-jährige Tatverdächtige muss sich für den Versuch eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten, während gegen den 47-Jährigen wegen Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen ermittelt wird.

