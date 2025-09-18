Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Anhänger-Gespann-Fahrer am Mittwochmorgen im Stadtteil Luzenberg.

Der Unbekannte war mit seinem Gespann auf der Luzenbergstraße in Richtung Spiegelfabrik unterwegs. Dabei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen im Bereich der vorderen Stoßstange und des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, konnte ein Foto mit dem Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs machen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelte es sich dabei um einen Lastwagen mit Anhänger mit HB-Kennzeichen. Eine Beschreibung des Täters konnte nicht erlangt werden.

Der Zeuge, der die Bilder des Kennzeichens gefertigt hat sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell