Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann entblößte sich auf Gehweg - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag entblößte sich ein Mann an der Ecke Schwetzinger Straße/Schmitthennerstraße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim.

Eine 85-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto am Dienstag gegen 17:00 Uhr die Schwetzinger Straße, als ihr an der Ecke zur Schmitthennerstraße ein Mann auffiel, der mit heruntergelassener Hose auf dem Gehweg steht und den Blickkontakt zu ihr suchte. Als die Frau ihr Fahrzeug wendete, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht in Richtung Kirchheimer Weg.

Der Mann wird durch die Zeugin wie folgt beschrieben:

   - zwischen 25 und 30 Jahre alt,
   - südländisches Aussehen,
   - dunkle Augen und schwarzer Bart,
   - bekleidet mit einem schwarzen Joggingoutfit aus Stoff und 
     auffallend glänzenden Sneakern in den Farben weiß und schwarz.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung übernommen. Personen, die diesen Vorfall ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

