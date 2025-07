LPI-NDH: Unfallortdopplung - gleich zwei innerhalb einer Stunde

Nordhausen (ots) - Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in Garagen in der Straße Hinter der Alten Mühle ein. Der oder die Täter verschafften sich zu insgesamt vier Garagen zwischen 20 Uhr und 5 Uhr widerrechtlich Zutritt und entwendeten aus einer dieser eine Motorsense. Eine Zeugin konnte am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, eine männliche Person auf einem sogenannten FatBike in der Nähe des ...

