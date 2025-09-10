PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Heckenbrand

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Heckenbrand

In der Nacht auf Dienstag kam es in Wittmund zu einem Brand. Gegen 1.10 Uhr fing eine Hecke in der Schulstraße Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Brandstiftung handelt. Als die Hecke bereits brannte, soll ein heller Kleinwagen am Brandort vorbeigefahren sein. Möglicherweise kann der Fahrer sachdienliche Hinweise geben. Die Polizei bittet Zeugen sowie den Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens sich unter 04462 9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

