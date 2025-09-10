Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Aurich wurde illegal Müll entsorgt. Unbekannte Täter legten im Dammweg, zwischen der Ardorfer Straße und der Siedlerstraße, mehrere Altreifen ab. Aufgefallen ist die Tat am 01.09. 2025. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Am Dienstag hat es in Aurich eine Sachbeschädigung gegeben. Derzeit unbekannte Täter zerkratzten auf einem Supermarktparkplatz in der Raiffeisenstraße die Motorhaube eines grauen BMW. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter der Telefonnummer 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Aurich eine Sachbeschädigung begangen. Sie beschmierten in der Esenser Straße, auf Höhe der Einmündung zur Wiesenstraße, eine Bushaltestelle mit weißer Farbe. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um sachdienliche Hinweise.

Hinte - Betrugsmasche

In Hinte ist am Samstag eine 59-jährige Frau Opfer von Betrügern geworden. Auf dem PC-Bildschirm der Geschädigten erschien ein Pop-Up-Fenster mit dem Hinweis auf Schadsoftware und der Aufforderung, den Kundensupport von Microsoft anzurufen. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten Online-Überweisungen vornehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Schutz vor dieser Betrugsmasche:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert

Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach auf.

- Sollten Sie auf eine manipulierte Webseite mit einer

verdächtigen Fehlermeldung gelangen, bewahren Sie Ruhe. Schließen Sie die Webseite oder ggf. den Browser. Ein Neustart sollte in der Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto-oder

Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) preis.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren

Rechner, etwa mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

- Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im

Schadensfall Anzeige.

- Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden

sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollte eine Kreditkarte sofort gesperrt werden.

- Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden:

www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Polizeibeamte haben am Dienstag in Norden einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 40 Jahre alte Fahrer wurde in der Straße Neuer Weg von Polizisten angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand und der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Dornum - Unfall beim Überholen

Am Dienstagvormittag kam es in Dornum zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:45 Uhr war eine 59-jährige Fahrerin eines Ford auf der Störtebekerstraße in Richtung Dornumersiel unterwegs. Als sie einen vor ihr fahrenden Traktor überholen wollte, übersah sie, dass ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Fahrer eines Mercedes bereits zum Überholen angesetzt hatte.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Ford-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ihlow - Unfallflucht

In Ihlow ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz einer Firma für Tierfutterherstellung in der Benzstraße gegen einen grauen BMW. Das Auto wurde auf der Beifahrerseite beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 Zeugenhinweise entgegen.

