Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Pkw beschädigt

Unbekannte machten sich am Sonntag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, an einem Pkw in der Hauptstraße zu schaffen. Der Renault eines 46-Jährigen wurde von einem Unbekannten mit einem Gegenstand beschädigt, als dieser im Bereich des Nielsenparks geparkt war. An dem Renault entstand ein Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Fahrt unter Einfluss eines berauschenden Mittels

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen VW und dessen Fahrer in der Hans-Böckler-Allee. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer, ein 19-Jähriger, unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Es wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Großheide - Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, auf dem Königsweg in Großheide. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Transporter auf dem Königsweg in Richtung Berumerfehn. In Höhe der Straße Blautorfsweg kam dem Transporterfahrer ein 27-Jähriger mit einem Traktor entgegen, der auf dem Königsweg in Richtung Eversmeer fuhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Transporters auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Traktor zusammen. Der 52-Jährige wurde in dem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in mittlerer, fünfstelliger Höhe. Die Fahrbahn wurde für die Rettungsmaßnahmen bis ca. 09:00 Uhr vollständig gesperrt.

