Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Polizeieinsatz bei Veranstaltung des MC Gremium
Landkreis Wittmund (ots)
Sonstiges
Friedeburg - Polizeieinsatz bei Veranstaltung des MC Gremium
Am Samstag fand in Friedeburg eine Jubiläumsveranstaltung des MC Gremium Jever statt. Hierzu kamen etwa 250 Angehörige verschiedener Chapter in einer Friedeburger Gaststätte zusammen. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und zur Verhinderung möglicher Straftaten war die Polizei mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Auf den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort wurden Kontrollen durchgeführt. Der Einsatz verlief störungsfrei. Es kam zu keinen Zwischenfällen.
