Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Polizeieinsatz bei Veranstaltung des MC Gremium

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges

Friedeburg - Polizeieinsatz bei Veranstaltung des MC Gremium

Am Samstag fand in Friedeburg eine Jubiläumsveranstaltung des MC Gremium Jever statt. Hierzu kamen etwa 250 Angehörige verschiedener Chapter in einer Friedeburger Gaststätte zusammen. Zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung und zur Verhinderung möglicher Straftaten war die Polizei mit verstärkter Präsenz im Einsatz. Auf den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort wurden Kontrollen durchgeführt. Der Einsatz verlief störungsfrei. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell