Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 07.09.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Alkoholisiert in den Straßengraben gefahren

Am Samstagmorgen kam es in der Esenser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 59-jährige Frau gegen 6 Uhr mit ihrem Pkw die Esenser Str. in Fahrtrichtung Wittmund. Im Bereich Sandhorst kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Straßengraben. Durch die Feuerwehr konnte die Frau schnell aus dem Fahrzeug befreit werden - sie blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Aurich - Unfall zwischen Rollerfahrerin und Radfahrerin

Am Samstagnachmittag kam es in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Rollerfahrerin. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt. Gegen 15:20 Uhr wollte eine 68-jährige Radfahrerin bei Grünlicht den Fischteichweg im Bereich einer Ampelkreuzung überqueren. Zeitgleich bog eine 16-jährige Rollerfahrerin mit Mitfahrerin von der Kirchdorfer Straße kommend nach rechts ab und übersah die querende Radfahrerin. Trotz sofortiger Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Rollerfahrerinnen und die Radfahrerin stürzten, wobei sich die Radfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Rollerfahrerinnen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Großefehn - Kradfahrerin stürzt auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Großefehn ist am Samstagnachmittag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Die 23-jährige Fahrerin eines Motorrades fuhr gegen 16:10 Uhr die Auricher Landstraße (B 72) in Fahrtrichtung Aurich, als sie auf gerader Strecke im Bereich Mittegroßefehn die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und stürzte. Das Motorrad kam im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Ersthelfer wählten umgehend den Notruf und sicherten die Unfallstelle ab. Die 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst sowie Notarzt versorgt und nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahme war die Bundesstraße für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Samstagabend kam es in Aurich/Brockzetel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Peugeot die Brockzeteler Straße von Aurich kommend in Richtung Kollrunge. In einer Rechtskurve geriet ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbernen Pkw auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der Fahrer des silbernen Pkw flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606 215 zu melden.

Aurich - Badeunfall

An einem See in Tannenhausen kam es am späten Samstagnachmittag zu einem Badeunfall. Gegen 17 Uhr wurde per Notruf gemeldet, dass eine Person in dem See untergegangen ist. Ein zufällig anwesender Taucher konnte die Person aus dem Wasser bergen und es erfolgten umgehend Reanimationsmaßnahmen. Bei der Person handelt es sich um einen 19-jährigen Mann; er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Landkreis Wittmund

Friedeburg - Betrunken mit dem Pkw gefahren

Die Polizei aus Wittmund wurde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Upschörter Straße in Friedeburg gerufen. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw hatte sich mehrfach überschlagen und kam im Graben zum Stehen. Während der Aufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung beim Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Bensersiel - Sitzkissen gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei große Sitzkissen von einer Terrasse eines Restaurants in der Straße "Am Hafen" in Bensersiel entwendet. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

