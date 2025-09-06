Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 06.09.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Bereits am Mittwoch (03.09.2025), gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem unteren Fußweg bei der Straße Am Hohen Wall zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einer 53-jährigen Fußgängerin. Die Frau kam auf Grund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer entfernte sich nach dem Vorfall. Zeugen, insbesondere solche, welche Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich (04941 6060) zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Aurich - Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 30-jährige PKW-Fahrerin in der Straße Herrenkamp in Aurich. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sie ferner einräumte, unter dem Einfluss von Cannabis zu stehen, wurde diesbezüglich noch eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Farbschmierereien

Norden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in der Norder Innenstadt mehrere Farbschmierereien an Gebäuden und anderen Gegenständen angezeigt worden. Die Ermittlungen zum Urheber der Schriftzüge mit roter Farbe dauern noch an. Hinweise von Zeugen werden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Sachbeschädigung an PKW

Norderney - In der Zeit vom 31.08.2025 bis 05.09.2025 ist ein geparkter VW Bulli auf Norderney im Neuen Polder beschädigt worden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Schaden möglicherweise von spielenden Kindern verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise können unter 04932 92980 mitgeteilt werden.

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Sachverhalte

