Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag flüchtete ein Unfallverursacher in Wittmund. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Finkenburgstraße gegen den hinteren linken Kotflügel eines schwarzen Ford. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.50 Uhr und 10.20 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110.

Wittmund - Auffahrunfall

Am Donnerstag ist bei einem Auffahrunfall in Wittmund eine Person leicht verletzt worden. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer war gegen 13.05 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Esens unterwegs. Eine vor ihm fahrende 49 Jahre alte Renault-Fahrerin musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Renault auf. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der BMM war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell