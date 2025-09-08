Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wohnanhänger gestohlen

Am Wochenende wurde in Aurich ein Wohnanhänger gestohlen. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnmobilhändler in der Tjüchkapmstraße. Vom Firmengrundstück entwendeten sie anschließend einen Wohnanhänger und flüchteten. Zeugen, die zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden.

Dornum - Fenster am historischen Bahnhof beschädigt

In Dornum hat es eine Sachbeschädigung gegeben. Unbekannte Täter zerstörten in der Cirksenastraße eine Fensterscheibe des historischen Bahnhofgebäudes. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Sonntag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstag haben Polizeibeamte in Marienhafe den Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch gegen den 18 Jahre alten Halter des Kleinkraftrades wurden Ermittlungen eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Tauchunfall

In Aurich ist es am Sonntag zu einem Tauchunfall gekommen. Zwei 61 und 74 Jahre alte Frauen begaben sich samt eigener Ausrüstung auf einen gemeinsamen Tauchgang in den Badesee in Tannenhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache konnte die 74-Jährige nicht wieder selbstständig zur Wasseroberfläche gelangen. Ihre Mittaucherin rief um Hilfe. Ein zufällig vorbeikommender 27 Jahre alter Ersthelfer sprang geistesgegenwärtig ins Wasser und schaffte es, gemeinsam mit der 61-Jährigen, die Frau aus ungefähr drei Metern Tiefe zu bergen. Durch eine weitere 23-jährige Ersthelferin erfolgte direkt an Land, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, eine Reanimation. Die 74-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus geflogen. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht Lebensgefahr. Die Mittaucherin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Norden - Vermisste Person tot aufgefunden

Am Samstagmorgen wurde in Norden eine 18-jährige, männliche Person leblos aufgefunden. Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei über eine vermisste, nur mit einer Unterhose bekleidete, Person informiert. Trotz einer umfangreichen Suchaktion seitens der Feuerwehr und Polizei, wobei auch Drohnen zum Einsatz kamen, konnte die Person gegen 11.45 Uhr nur noch tot in einem wasserführenden Graben in Süderneuland gefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Ein Obduktionsergebnis steht noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell